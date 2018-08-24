|Новые правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденные соответствующим приказом Минприроды России, закрепляют понятие «валежник».
– Это позволит к моменту начала действия закона о сборе валежника, а он вступает в силу с 1 января следующего года, эффективно осуществлять контроль за этим процессом, – пояснил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Валежником являются лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками, в местах проведения лесосечных работ. Также это остатки, образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.
В первую очередь правила утверждены для удовлетворения потребностей местного населения в древесине для отопления жилья, а также для наведения порядка в лесах вокруг населенных пунктов.
При сборе валежника обязательно выполнение мер санитарной и пожарной безопасности, запрещено загрязнение лесов.
С текстом правил можно ознакомиться здесь: http://docs.cntd.ru/document/550865335.
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