​Запах гари, который сегодня в первой половине дня почувствовали жители Ярославля, дошел из Владимирского региона. Там в Петушинском районе накануне вечером, 26 августа, возник природный пожар на площади около 500 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.



– В настоящее время концентрация неприятного запаха в нашем регионе ослабла. Опасности, что пожар будет распространяться дальше и произойдет его переход на нашу территорию, нет, – подчеркнул начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев. – Однако мы продолжаем держать ситуацию на контроле.



Как сообщается на официальном сайте МЧС России по Владимирской области, пожар уже удалось локализовать. На месте работают 70 единиц техники и более 300 человек, проводится авиапатрулирование, вблизи очага развернут подвижный пункт.