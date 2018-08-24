​25 августа в Тутаеве в 18-й раз прошел фестиваль «Романовская овца – золотое руно России».



– Праздник посвящен бренду нашей территории – уникальной романовской породе овец. Она была выведена в Тутаеве в XVIII веке по указу Петра I, решившего развивать на Руси овцеводство, – рассказал глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов. – Сегодня мы работаем над сертификацией бренда романовской овцы, что придаст стимул развитию туристической и сельскохозяйственной отраслей в районе. Большая работа проведена в последний год, процедура близка к завершению.



По традиции берега Волги в этот день связал музыкальный паром. Левобережье встречало гостей хлебом-солью и ярким карнавалом. Насыщенная программа фестиваля позволила выбирать отдых на любой вкус.



На Леонтьевском мостике прошло театрализованное представление о сельской жизни, на Кустодиевском бульваре – массовое костюмированное гулянье. На площадках фестиваля развернулась праздничная ярмарка, работал ремесленный «Город мастеров». Для любителей спорта были организованы турниры по шахматам, дартсу и городкам.



Открытие выставки романовских овец стало отдельным событием на фестивале. Зрители увидели лучшие экземпляры породы, выведенной в Тутаевском районе, приняли участие в мастер-классах по стрижке овец.



Также в этом году отмечает свой 120-летний юбилей Тутаевская овчинно-меховая фабрика. Подарком гостям фестиваля стал модный показ одежды, изготавливаемой на предприятии.