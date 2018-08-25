​2 сентября в областном центре пройдет



главный этап проекта «Бегом по Золотому кольцу», в рамках которого третий раз



подряд состоится официальный чемпионат России по полумарафону.



Традиционно маршрут будет пролегать через



основные достопримечательности Ярославля: от Стрелки – места основания города,



где установлен знак «Нулевой беговой километр», – к храму Михаила Архангела,



мимо Успенского собора, через Демидовский сквер и церковь Ильи Пророка, вдоль



набережной Волги.



Трасса полумарафона имеет сертификат соответствия



международным стандартам AIMS. Электронный хронометраж соревнований будет



осуществлять компания «RussiaRunning» с помощью системы «MYLAPS BibTag»,



которая гарантирует 100-процентную точность подсчета результатов.



Свое участие в забеге уже подтвердили



ведущие российские атлеты, а также звезды спорта и шоу-бизнеса мирового уровня.



Так, пейсмейкером детских забегов выступит двукратный призер Олимпийских игр,



двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Олеся Зыкова. Она же проведет



разминку перед взрослыми стартами.



Хедлайнером события станет генеральный



продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», известная телеведущая



Тина Канделаки. Ожидается, что она выйдет на дистанцию 3 километра.



В рамках ярославского полумарафона будет



проходить яркий фестиваль спорта «Дети и спорт – будущее России». Это



уникальная площадка, где абсолютно каждый может попробовать себя практически в



любом виде спорта, от единоборств до прыжков на батуте. Будет представлено



около сорока спортивных федераций, состоятся мастер-классы для детей с



ограниченными возможностями, презентации школьных спортивных клубов. Также



предусмотрена специальная площадка, где можно попробовать свои силы в



выполнении нормативов ГТО.



Ожидается, что в полумарафоне примут участие



порядка 6500 любителей бега, а в фестивале «Дети и спорт – будущее России» –



ок​оло 5000 человек.



В рамках соревновательного дня предусмотрены



дистанции 3 километра, 10 километров, 21,1 километра для взрослых, детские



этапы на 300 и 600 метров и забег для людей с ограниченными возможностями



здоровья.



Программа мероприятий на официальном сайте



события: http://goldenringrun.ru/Steps/Yaroslavl.