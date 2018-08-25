​27 августа комиссия во главе с директором областного департамента дорожного хозяйства Евгением Моисеевым проинспектировала качество работ на участке автомобильной дороги Ярославль – Углич в Ярославском муниципальном районе. Объект отремонтирован в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В проверке приняли участие руководство ГКУ «Ярдорслужба», журналисты и общественники.



– Это четвертый объект Ярославской агломерации за пределами областного центра, отремонтированный в рамках приоритетного федерального проекта в этом году. До конца сентября будет сдано еще три объекта, – сообщил Евгений Моисеев.



Протяженность участка – более 3,5 километра. Подрядная организация привела его в нормативное состояние. Отфрезеровано изношенное покрытие, после чего уложен выравнивающий слой покрытия из горячей мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси и верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Отремонтированы семь съездов, а также водопропускные трубы для обеспечения беспрепятственного пропуска паводковых вод, обочины укреплены асфальтобетонной крошкой.



Металлические автопавильоны на этом участке заменены на железобетонные, посадочные площадки общественного транспорта оборудованы заездными карманами с переходно-скоростными полосами. Обустроены тротуары, в местах приближения к пешеходным переходам для удобства маломобильных групп населения сделано понижение бортового камня.



Обеспечивать дополнительную безопасность дорожного движения будут новые дорожные знаки со световозвращающей поверхностью, сигнальные столбики, а также горизонтальная разметка из термопластика с применением стеклошариков, которые повышают ее видимость в темное время суток.



– Сотрудники технического надзора контролировали ход работ на объекте в ежедневном режиме – как визуально, так и с помощью лабораторных исследований, – сказал первый заместитель директора ГКУ «Ярдорслужба» Александр Межиевский. – Второй год на проекте «Безопасные и качественные дороги» работает специализированная передвижная лаборатория, приобретенная областью прошлым летом. Данный комплекс позволяет измерить продольные и поперечные уклоны, ровность, прочность дорожной одежды, а также формирует банк фото- и видеоданных с GPS привязкой к координатам. На сегодняшний день все замечания устранены. Гарантия на объекты, отремонтированные по приоритетному федеральному проекту, составляет 4 года.