|Все больше жителей региона выбирают электронный способ подачи документов на получение разрешений на охоту. С начала августа через портал госуслуг это сделали порядка 300 человек.
– Электронный путь подачи заявления выгодно отличается от традиционного, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Получить разрешение на охоту через портал госуслуг можно значительно быстрее, чем при личном обращении. Заявка оформляется в личном кабинете в любом удобном для гражданина месте, где есть доступ к Интернету. Остается только прийти и получить разрешение.
До 15 ноября в регионе открыта охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь.
Для получения разрешения на добычу необходимо уплатить государственную пошлину в размере 650 рублей. Это также можно сделать через портал госуслуг, причем со скидкой 30%.
Также подать документы можно в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (лично, через уполномоченного представителя или по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения) и в МФЦ.
Срок предоставления государственной услуги при наличии полного пакета документов составляет пять рабочих дней.
Справка
Чтобы пользоваться возможностями портала госуслуг, необходима регистрация на этом ресурсе. На данный момент она уже есть у более чем 680 тысяч жителей Ярославской области.
На заполнение анкеты на сайте требуется несколько минут. Далее необходимо подтвердить свою учетную запись в любом пункте, список которых размещен на портале госуслуг.
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