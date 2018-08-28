​Все больше жителей региона выбирают электронный способ подачи документов на получение разрешений на охоту. С начала августа через портал госуслуг это сделали порядка 300 человек.



– Электронный путь подачи заявления выгодно отличается от традиционного, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Получить разрешение на охоту через портал госуслуг можно значительно быстрее, чем при личном обращении. Заявка оформляется в личном кабинете в любом удобном для гражданина месте, где есть доступ к Интернету. Остается только прийти и получить разрешение.



До 15 ноября в регионе открыта охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь.



Для получения разрешения на добычу необходимо уплатить государственную пошлину в размере 650 рублей. Это также можно сделать через портал госуслуг, причем со скидкой 30%.



Также подать документы можно в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (лично, через уполномоченного представителя или по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения) и в МФЦ.



Срок предоставления государственной услуги при наличии полного пакета документов составляет пять рабочих дней.



Справка



Чтобы пользоваться возможностями портала госуслуг, необходима регистрация на этом ресурсе. На данный момент она уже есть у более чем 680 тысяч жителей Ярославской области.



На заполнение анкеты на сайте требуется несколько минут. Далее необходимо подтвердить свою учетную запись в любом пункте, список которых размещен на портале госуслуг.