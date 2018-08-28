​Котельная деревни Мокеиха-2 – единственная в регионе работающая на торфе – будет обеспечена топливом. Его продолжат добывать на расположенном рядом Мокеиха-Зыбинском месторождении – лицензия сроком на один год на этот вид работ выдана одному из предпринимателей района.



– Осенью прошлого года в Мокеихе-2 начались перебои с топливом – ОАО «Мокеиха-Зыбинское», которое имело право заниматься разработкой, обанкротилось, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – По поручению губернатора Дмитрия Миронова был проведен комплекс мер по урегулированию ситуации, местных жителей обеспечили теплом. Чтобы не допустить проблем в этом году, краткосрочная лицензия выдана другому оператору.



Максим Фролов подчеркнул, что решение принято в интересах местных жителей. Новый недропользователь сможет обеспечить котельную торфом на предстоящий отопительный сезон.