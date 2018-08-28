​28 августа Дмитрий Миронов принял участие в областном совещании педагогических и руководящих работников в ярославском Культурно-зрелищном центре.



Мероприятие, посвященное обсуждению планов на предстоящий учебный год, традиционно проходит в конце лета. Ежегодно оно охватывает более тысячи специалистов, работающих в сфере дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования, из всех муниципальных районов и городских округов.



– Всего через несколько дней тысячи юных ярославцев придут в обновленные за лето школьные классы. Для них это будет праздничный день. Важно, чтобы радостное настроение, желание учиться сохранялись в наших детях в течение всего учебного года. И во многом это зависит от вас, педагогов, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня перед нашей страной стоят новые задачи. В экономику, социальную сферу, здравоохранение приходят цифровые технологии. Президент Российской Федерации Владимир Путин определил новые ориентиры в сфере образования и поставил национальные стратегические задачи, решение которых позволит России к 2024 году войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.



Дмитрий Миронов отметил: необходимо обеспечить внедрение новых методов обучения и воспитания, создать условия для раннего развития детей, осуществить модернизацию профессионального образования.



Особая роль отведена детским технопаркам. В рыбинском «Кванториуме», открытом год назад, в настоящее время уже занимаются техническим творчеством восемьсот школьников. Скоро аналогичная площадка будет создана и в Ярославле.



Кроме того, развитию инженерных компетенций способствует работа специализированных классов. В их организацию включаются ведущие промышленные предприятия региона. Например, с сентября начнет действовать «ЯНОС-класс».



Губернатор также подчеркнул, что одна из ключевых задач органов власти – обеспечение безопасности учебного процесса.



– Все школы оснащены автоматическими системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Продолжается установка систем видеонаблюдения, – сообщил глава региона. – Если есть какие-то нарекания к определенным объектам, то я напоминаю, что времени осталось совсем мало. Безопасность должна быть на первом месте!



Далее на совещании с докладом на тему «Актуальные вопросы развития региональной системы образования» выступит директор департамента образования Ирина Лобода. Особое внимание она уделит реализации федеральной политики в сфере образования на территории Ярославской области, перспективам национального проекта в сфере образования и становлению молодых педагогических работников.



Также в программе – работа дискуссионной площадки «Педсовет-76.РФ». К участию приглашены заместитель директора городского методического центра департамента образования города Москвы Андрей Лукутин и директор центра развития лидерства в образовании, руководитель магистерской образовательной программы «Управление образованием» национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Анатолий Каспржак.