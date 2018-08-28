​В федеральное законодательство внесены изменения, упрощающие процесс формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.



– Согласно принятым нововведениям теперь, чтобы установить пандусы и другие приспособления для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, не нужно обращаться за предоставлением земельного участка. Достаточно получить разрешение на использование такого земельного участка в уполномоченном органе, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов.



Ранее для обустройства пандусов требовалось обязательное предоставление земельного участка или установление сервитута, то есть ограниченного права пользования таким участком. До мая текущего года заявления на получение подобных разрешений рассматривались уполномоченным органом в течение 20 дней, теперь срок сокращен до 10 дней.



Введенное в сфере земельных отношений новшество позволит обеспечить не только комфортные, но и безопасные условия пребывания в общественных местах маломобильных групп населения.