​28 августа губернатор Дмитрий Миронов вручил награды победителям и лауреатам региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям». Торжественная церемония прошла в рамках традиционного ежегодного совещания педагогических и руководящих работников образования, состоявшегося в ярославском Культурно-зрелищном центре.



Звания «Учитель года» удостоена учитель истории Шестихинской средней общеобразовательной школы Некоузского района Екатерина Любимова. Дипломы лауреатов конкурса получили учитель географии ярославской гимназии №2 Дмитрий Емельянов, учитель физики и информатики средней школы №12 Рыбинска Светлана Кацкова, учитель английского и французского языков Болтинской средней общеобразовательной школы Рыбинского района Анастасия Мироношенко, учитель английского языка школы №7 Угличского района Ольга Суходольская, учитель истории и обществознания Михайловской школы Ярославского района Константин Чекменев.



«Воспитателем года» признана учитель-логопед детского сада №18 Угличского района Анна Епаничникова. Дипломы второй и третьей степени получили воспитатель детского сада №14 Тутаевского района Елена Куликова и воспитатель детского сада «Светлячок» Переславля-Залесского Олеся Комарова.



Победу в региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» одержала педагог дополнительного образования Центра детей и юношества Наталия Баканова. Лауреатами стали Ольга Баженова из Рыбинска, Роман Микрюков и Юлия Титунина из Ярославля.