​Департамент туризма Ярославской области завершил прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов в сфере внутреннего и въездного туризма.

– Победители получат поддержку в виде гранта размером от 150 до 250 тысяч рублей, – сообщила директор департамента Юлия Рыбакова. – Это откроет самым перспективным проектам региона возможности для дальнейшего развития.

Участие в конкуре приняли коммерческие и некоммерческие организации, включая государственные и муниципальные предприятия, государственные бюджетные и автономные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. Всего на господдержку претендуют 14 проектов: событийные и гастрономические мероприятия, фестивали, туристические маршруты. Шесть заявок подано от Ярославля, две – от Ростова, по одной – от Гаврилов-Яма, Рыбинска, Тутаева, Мышкина, Пошехонья и поселка Некрасовское.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: городской, культурный, загородный, водный и природный туризм. В отдельной категории проекты на ранней стадии коммерциализации, туристические стартапы.

Итоги будут подведены до конца октября.

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