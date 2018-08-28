|Департамент туризма Ярославской области завершил прием заявок на участие в конкурсном отборе проектов в сфере внутреннего и въездного туризма.
– Победители получат поддержку в виде гранта размером от 150 до 250 тысяч рублей, – сообщила директор департамента Юлия Рыбакова. – Это откроет самым перспективным проектам региона возможности для дальнейшего развития.
Участие в конкуре приняли коммерческие и некоммерческие организации, включая государственные и муниципальные предприятия, государственные бюджетные и автономные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. Всего на господдержку претендуют 14 проектов: событийные и гастрономические мероприятия, фестивали, туристические маршруты. Шесть заявок подано от Ярославля, две – от Ростова, по одной – от Гаврилов-Яма, Рыбинска, Тутаева, Мышкина, Пошехонья и поселка Некрасовское.
Конкурс проводится по нескольким номинациям: городской, культурный, загородный, водный и природный туризм. В отдельной категории проекты на ранней стадии коммерциализации, туристические стартапы.
Итоги будут подведены до конца октября.
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