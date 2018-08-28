​Перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Ярославской областью и Австрией обсуждались в рамках делового визита в регион торгового советника посольства Австрии Рудольфа Лукавски. Рабочая встреча, посвященная этому вопросу, состоялась в департаменте инвестиций и промышленности.



– У нашего бизнес-сообщества уже есть плодотворный опыт сотрудничества с австрийскими компаниями, – отметила директор департамента Галина Пенягина. – В числе направлений дальнейшей совместной работы мы видим энергетику, автомобилестроение, фармацевтику, медицину, деревообработку. В регионе работают высокотехнологичные предприятия, развиваются практически все промышленные отрасли, представлена солидная научно-исследовательская база, внедряются инновационные технологии.



В ноябре прошлого года в ходе визита делегации Ярославской области в Австрию компании – участницы бизнес-миссии презентовали зарубежным партнерам свои услуги и продукцию. Сегодня областной Центр экспорта продолжает сопровождать экспортные проекты региональных производителей.



За первое полугодие товарооборот Ярославской области с Австрией составил 5,9 миллиона долларов США. Импортируются лакокрасочная продукция, машины и оборудование, древесина, бумага и картон и т. д. Свою продукцию экспортируют предприятия «Кордиант», «Автодизель», Ярославский технический углерод, «РМГаз-Инвест».



Как отметил Рудольф Лукавски, торговые связи двух стран активно развиваются и австрийское бизнес-сообщество открыто для совместных проектов.



– Мы видим большой потенциал в промышленной сфере, – сказал он. – Следует продолжать совместную работу в деревообрабатывающей отрасли, производстве картона и бумаги, автомобилестроении. Очевидны и другие возможности для роста. Представлен широкий перечень перспективных проектов и бизнес-кейсов, которые обязательно будем прорабатывать более детально.



Представители австрийского бизнес-сообщества получили приглашение принять участие в Ярославском инвестиционном форуме, который состоится 27 ноября. На этой площадке предприниматели смогут обсудить совместные инициативы, провести переговоры.



В ходе двухдневного визита Рудольф Лукавски также посетил Центр трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова, где оценил потенциал создания новых лекарственных средств и разработки фармтехнологий. Кроме того, состоялась рабочая поездка в индустриальный парк «Новоселки» на фармацевтическое предприятие «Такеда».