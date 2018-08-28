​28 августа заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов провел совещание по вопросам сотрудничества рестораторов региона с руководителем группы компаний «Аква-Альянс», крупным крымским производителем мидий и устриц, Павлом Минаевым.



Вопросы поставки свежих морепродуктов обсуждались во время визита Ярославской делегации в Республику Крым в середине августа. Тогда представители региона посетили фермерское хозяйство по выращиванию черноморских мидий «Альянс-НТИ». Продукция этого предприятия в настоящее время поступает в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону.



– Нам интересен Ярославль как столица Золотого кольца, поэтому мы поддержали инициативу поставки свежих морепродуктов в Ярославскую область, – рассказал Павел Минаев. – Мы предлагаем открыть здесь цех по передержке мидий и устриц с дальнейшим распространением их не только в местные рестораны, но и в соседние регионы: Вологду, Иваново, Кострому.



На встрече достигнуты договоренности о поставке в Ярославль необходимого оборудования для цеха. Установка по содержанию живых морепродуктов рассчитана на 500 – 800 килограммов мидий и устриц одновременно.



– Реализация данного инвестиционного проекта позволит расширить ассортимент свежих морепродуктов для предприятий общественного питания нашего региона, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – Это станет также хорошей стартовой площадкой для реализации нашего проекта в других областях.



Партнером «Аква-Альянса» в Ярославле выступит компания «BulvarGroup».



На всероссийской выставке-ярмарке «Золотая осень – 2018», которая пройдет в Москве 10 октября, будет подписано соглашение о сотрудничестве.