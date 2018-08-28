​В Ярославле началась замена лифтового оборудования. Подрядная организация приступила к замене первых 38 подъемников в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля.



Одним из первых новые лифты получит дом №17, корпус 2, по улице Труфанова. Этот девятиэтажный дом построен в 1986 году. С момента его ввода в эксплуатацию полностью оборудование ни разу не менялось и уже отслужило нормативный срок, установленный техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов».



Согласно этому регламенту все подъемники со сроком эксплуатации свыше 25 лет должны быть заменены или модернизированы до 15 февраля 2020 года.



– Главное для нас – безопасность граждан, – сказал председатель совета регионального фонда содействия капремонту многоквартирных домов Роман Фомичев. – Важно, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обратило внимание на эту проблему и включило замену лифтов в программу капитального ремонта. За два года, 2018-й и 2019-й, в Ярославской области будет обновлено 500 подъемников. Мы контролируем работу подрядчика в ежедневном режиме.



В доме №17, корпус 2, по улице Труфанова – семь лифтов, по одному в каждом подъезде. Работы начались одновременно во всех, везде работают отдельные бригады. Предстоит полностью заменить все механизмы, заново выполнить обустройство шахты, заменить электрику и саму кабину.



– Согласно утвержденным графикам работы на каждом лифте должны занять не более 70 дней, – рассказал начальник службы строительного контроля регионального фонда содействия капремонту многоквартирных домов Андрей Кропотов. – Полторы недели дается на демонтаж старого оборудования, еще столько же – на монтаж нового. Остальное время займут пусконаладка и испытания. Инженеры регионального фонда контролируют работы по замене лифтового оборудования. Однако, учитывая специфику работ, надзор осуществляют также специалисты Ростехнадзора и представители завода-изготовителя подъемников.



38 лифтов в областном центре – это первый этап исполнения плана замены лифтового оборудования в 2018 году. По данным компании-подрядчика, вторым этапом будет заменено еще 100 лифтов, очередная партия подъемников поступит в Ярославль в сентябре.