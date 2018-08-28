​28 августа под Переславлем-Залесским локализованы два очага возгорания на землях лесного фонда в районе поселка Кубринск.

В одном случае сигнал поступил в диспетчерскую службу регионального департамента лесного хозяйства от охотников. Второе возгорание было обнаружено благодаря  сканерам камер видеонаблюдения, установленным для мониторинга пожароопасной ситуации.

В тушении, помимо СГБУ «Лесная охрана» и ГУ МЧС по Ярославской области, были задействованы арендаторы и лесники.

– По предварительным данным, оба пожара произошли в результате неосторожного обращения с огнем, – сообщил  директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Площадь возгорания участков – один гектар и два с половиной гектара. Оперативно были предприняты все меры по локализации и тушению пожаров. Первый очаг потушен полностью силами 41 человека и 13 единиц техники. На втором работы завершаются. К его тушению привлечено 24 человека и 10 единиц техники.

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