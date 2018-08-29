​Возобновлено возведение детского сада на 140 мест в поселке Михайловском Ярославского района. 29 августа на площадке побывал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец.



– Строительство началось в декабре 2014 года, в сентябре 2016-го государственный контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке, – рассказал Виктор Неженец. – Во исполнение поручения губернатора Дмитрия Миронова Правительство области в 2018 году направило средства регионального бюджета на завершение объекта и оснащение его современным технологическим оборудованием. Это социально значимый вопрос, он находится на постоянном контроле органов исполнительной власти.



По итогам конкурсных процедур летом этого года контракт заключен с ООО «Северный поток». Стоимость объекта – более 80 миллионов рублей.



В настоящее время подрядчик занимается обследованием конструкций незавершенного строительства, расчисткой внутри объекта и подготовкой территории.



Срок выполнения работ в соответствии с условиями контракта – осень 2019 года.