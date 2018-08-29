​Для увеличения интенсивности и эффективности муниципального земельного контроля Правительством Ярославской области за последние два года перестроена система взаимодействия с органами местного самоуправления и профильными федеральными структурами. С начала года проведено более тысячи проверочных мероприятий, выявлено 306 нарушений.



– Муниципальный земельный контроль – один из важных механизмов выявления случаев нецелевого использования земли и ее самовольных захватов, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это направление чрезвычайно важно для социально-экономического развития региона, так как вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот открывает новые возможности для развития сельского хозяйства, реализации инвестпроектов и улучшения качества жизни населения.



Только в августе в регионе проведено 106 проверок и 28 плановых рейдовых осмотров. Собственникам выданы предписания, материалы направлены в органы госземнадзора для принятия соответствующих мер.



В частности, нарушения выявлены на земельных участках сельхозназначения в районе деревень Иляково и Федоровское Гаврилов-Ямского муниципального района.



– По итогам проверки зафиксировано, что земля заросла густой растительностью, высота кустов и деревьев достигла трех метров, то есть участки не использовались по целевому назначению, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Собственникам выданы предписания об устранении нарушений.



Как сообщил Максим Фролов, в сельских поселениях этого муниципального района до конца года планируется проверить еще 67 земельных участков. 65 из них – сельскохозяйственного назначения и в первую очередь должны быть вовлечены в оборот.



Напомним, в июне этого года Ярославской областной Думой принят областной закон №41-з «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ярославской области», которым установлен упрощенный порядок применения 5-кратной налоговой ставки, составляющей 1,5 процента кадастровой стоимости, к правообладателям участков, не использующихся по целевому назначению.