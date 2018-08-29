|1 – 2 сентября на Первомайском бульваре в Ярославле развернется «Первый маркет местной еды». Он призван поддержать региональные гастрономические специалитеты и производителей, работающих с местными продуктами.
– Событие развивает формат стритфуда, который мы впервые предложили в рамках «Главной Масленицы страны», – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Формат интересен бизнесу: предприниматели видят в нем новые возможности для продвижения своей продукции и развития местных специалитетов. Также это хорошая площадка для реконструкции локальной кухни.
Участие в фестивале примут порядка 30 гастроэнтузиастов и организаций из Ярославской области и соседних регионов. Гостей ждут деликатесы из натуральных продуктов, эксклюзивные блюда, приготовленные необычным способом, по-ярославски.
Помимо разнообразного угощения на Первомайском бульваре будет организовано полноценное общественное пространство. Здесь будут работать фотозона, веломастерская, лекторий, проходить концерты, танцевальные и спортивные мастер-классы, экскурсии. Для активных людей, мечтающих открыть собственный бизнес в сфере гастрономии, состоится стратегическая сессия с экспертами «Маркета местной еды».
– Приглашаем всех интересно провести время на площадке маркета. Это будет не только вкусно, но и полезно, – сказала организатор проекта Наталия Чагина.
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