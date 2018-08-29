|Состоялось первое заседание комиссии по размещению рекламных конструкций на территории Ярославской области. В нее вошли представители сразу нескольких департаментов: имущественных и земельных отношений, строительства, охраны объектов культурного наследия, туризма, а также главный архитектор региона Михаил Кудряшов и специалисты из муниципальных образований.
– Цель нашей комиссии – обобщить опыт и выработать единый подход к внешнему облику рекламы на всей территории Ярославской области, – сказал возглавивший новый орган директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Каждый должен четко понимать, какие требования необходимо соблюдать. Рекламные конструкции не должны портить облик не только городов, но и небольших населенных пунктов. Кроме того, мы продолжаем работу по выявлению незаконной наружной рекламы.
Комиссия будет коллегиально решать вопросы о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории региона, включении мест их установки в региональную схему размещения.
На первом заседании было рассмотрено 32 заявления о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию наружной рекламы на территории Борисоглебского и Некрасовского муниципальных районов, городов Переславля-Залесского, Рыбинска, Ярославля.
При обсуждении специалисты особое внимание обращали на комплексное архитектурно-художественное решение конструкций на фасадах. Основные замечания касались хаотичности размещения, слишком больших размеров, из-за которых теряется внешний облик зданий.
В качестве положительного примера привели опыт Ярославля и Рыбинска.
По итогам заседания по всем проектам комиссией были даны конкретные рекомендации: что требуется доработать, что изменить.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:15
18 просмотров
2018.08.29 31 августа в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи2018.08.29 В селе Туношна звершилось благоустройство парка по программе «Решаем вместе!»2018.08.29 При обследовании береговой зоны в районе кислогудронных прудов НПЗ имени Менделеева утечек не выявлено2018.08.29 Дмитрий Миронов доложил Дмитрию Медведеву о готовности региона к новому учебному году 2018.08.29 В регионе создана новая система контроля за состоянием памятников истории и культуры