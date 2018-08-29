​Состоялось первое заседание комиссии по размещению рекламных конструкций на территории Ярославской области. В нее вошли представители сразу нескольких департаментов: имущественных и земельных отношений, строительства, охраны объектов культурного наследия, туризма, а также главный архитектор региона Михаил Кудряшов и специалисты из муниципальных образований.



– Цель нашей комиссии – обобщить опыт и выработать единый подход к внешнему облику рекламы на всей территории Ярославской области, – сказал возглавивший новый орган директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Каждый должен четко понимать, какие требования необходимо соблюдать. Рекламные конструкции не должны портить облик не только городов, но и небольших населенных пунктов. Кроме того, мы продолжаем работу по выявлению незаконной наружной рекламы.



Комиссия будет коллегиально решать вопросы о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории региона, включении мест их установки в региональную схему размещения.



На первом заседании было рассмотрено 32 заявления о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию наружной рекламы на территории Борисоглебского и Некрасовского муниципальных районов, городов Переславля-Залесского, Рыбинска, Ярославля.



При обсуждении специалисты особое внимание обращали на комплексное архитектурно-художественное решение конструкций на фасадах. Основные замечания касались хаотичности размещения, слишком больших размеров, из-за которых теряется внешний облик зданий.



В качестве положительного примера привели опыт Ярославля и Рыбинска.



По итогам заседания по всем проектам комиссией были даны конкретные рекомендации: что требуется доработать, что изменить.