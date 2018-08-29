​29 августа на форуме «Региональный трек: сделано в России» представители бизнеса, власти, федеральных и региональных институтов развития обсудили вопросы экспортной деятельности ярославских компаний, провели мозговой штурм для решения основных проблем, возникающих у российских экспортеров. Мероприятие собрало более 120 участников.



– Российский экспортный центр проводит выездную конференцию «Региональный трек: сделано в России» в наиболее активных и экспортно ориентированных субъектах РФ, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Ярославская область – регион с высоким экспортным потенциалом, она активно включается в реализацию национального проекта по развитию экспорта. У нас производится конкурентоспособная на мировом рынке продукция. Сегодня предприятия области продают свою продукцию в 106 стран. Рост показателей в том числе происходит благодаря деятельности Центра экспорта, который работает в регионе уже больше года. Именно за этот период выросло и количество компаний-экспортеров, и экспортная выручка показала стремительную динамику.



Как отметила в докладе директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина, благодаря формированию комплексной системы поддержки Ярославская область показывает хорошие темпы увеличения объема экспорта. За первое полугодие этот показатель достиг 580 миллионов долларов, что на 66,26 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными торговыми партнерами региона являются Китай, Белоруссия, Польша, Казахстан, Франция. За рубежом особым спросом пользуется продукция химической промышленности и отрасли машиностроения. Экспорт в этой сфере увеличился в полтора раза.



Для Ярославской области задачей на перспективу является увеличение доли экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью – продукции авиастроения, судостроения и АПК. Перспективным выступает также экспорт IT, медицинских, образовательных и туристических услуг.



В рамках трека в Ярославле состоялась панельная дискуссия «О мерах поддержки экспорта», где выступили представители РЭЦ, Правительства области, региональной торгово-промышленной палаты и экспортно ориентированного бизнеса.



– Первоочередной задачей сегодня является продвижение за рубежом бренда «Сделано в России». Это позволит иностранцам получать информацию о компаниях страны и их продукции, – отметил в приветственном слове директор по межрегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрий Макеев. – Создание мультиязычного электронного каталога для продвижения продукции производителей на иностранных рынках – одно из актуальных мероприятий. На сегодняшний день 133 российские компании, 52 из которых – крупные, получили бренд «Сделано в России».



На форуме прошел круглый стол в формате мозгового штурма. На нем представители предприятий обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются при выходе на внешние рынки и в решении которых необходима помощь представителей экспортных центров. Это логистические вопросы, получение разрешительных документов и сертификатов. Региональные компании-экспортеры – ПСМ, «Полиграфпринт», «Залесье» – поделились своим опытом зарубежных продаж.