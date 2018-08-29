​В Ярославской области разработана новая система контроля за состоянием объектов культурного наследия. На территории региона их 4700, и все они требуют комплексной охраны.



Организацию межведомственного взаимодействия в данном направлении обсудили на совещании в Правительстве Ярославской области, участие в котором приняли представители администраций всех муниципальных образований.



– Мы создали в регионе новую многоуровневую систему охраны памятников истории и культуры, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Выстроено взаимодействие с органами местного самоуправления по проведению ревизии объектов культурного наследия на территориях всех муниципальных образований региона. Одновременно ведется работа по обновлению проектов зон охраны. Запущен процесс актуализации массивов информационных баз данных. Также обеспечено наполнение информационной электронной системы государственного учета, которая оптимизировала внесение документации по охранному статусу объектов, их территориям и предметам охраны.



Как пояснил Александр Филяев, параллельно департаментом инициированы мероприятия по проведению совместно с муниципальными образованиями мониторинга состояния объектов культурного наследия и анализа работ по их сохранению. Кроме того, планируется создать на базе департамента консультативный орган – научно-методический совет, на рассмотрение которого будут выноситься проекты по наиболее значимым и сложным в плане осуществления охранных мероприятий памятникам.



Новая система многоуровневого взаимодействия позволит усилить контроль за состоянием и использованием объектов культурного наследия.