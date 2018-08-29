​29 августа губернатор Дмитрий Миронов доложил председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о готовности Ярославской области к новому учебному году на совещании, которое премьер-министр провел в режиме видеоконференции. В мероприятии приняли участие руководители профильных федеральных ведомств, главы регионов.



– На сегодняшнем совещании мы должны обсудить все вопросы, связанные с готовностью школ и других учебных учреждений, обеспечением безопасности, выполнением санитарных норм, – сказал, открывая работу, Дмитрий Медведев. – В этом году в нашей стране будут учиться около 15 миллионов школьников. В большинстве своем школы к новому учебному году готовы, отремонтированы и переоборудованы. Два года назад мы начали большой проект по ремонту действующих и строительству новых школ. И в сентябре откроют двери 65 новых средних общеобразовательных учреждений. До конца года начнут свою работу еще 119. Всего появится около 100 тысяч дополнительных мест. И это очень хорошая цифра. Важно при этом, чтобы новые здания были комфортными, имели всю необходимую инфраструктуру и базу. Дети должны стремиться получать новые знания и учиться с удовольствием.



Как сообщил Дмитрий Миронов, в Ярославской области процедуру приемки успешно прошли все 937 государственных и муниципальных образовательных организаций. 85 процентов из них – это дошкольные учреждения и школы.



– Особое внимание при подготовке объектов к 1 сентября уделено вопросам безопасности: на сегодняшний день все образовательные организации области оснащены автоматическими системами пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, – отметил Дмитрий Миронов. – Кроме того, продолжается работа по установке систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции. В настоящее время подобными устройствами оснащено 917 организаций, или 98 процентов. Новый учебный год в регионе на этот раз начнется для 70 тысяч дошкольников, 130 тысяч школьников и 25 тысяч учащихся учреждений профессионального образования. С ними будут работать более двадцати одной тысячи педагогических работников.



По словам Дмитрия Миронова, к 1 сентября в школы области передано 443 тысячи учебников на общую сумму 155 миллионов рублей. Благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета в размере почти 120 миллионов рублей введен в эксплуатацию новый, оснащенный современным оборудованием корпус школы №43 в Ярославле. В марте было завершено строительство двух детских садов по 125 мест в областном центре, в августе – одного на 220 мест в Угличе. До конца года будет введен детский сад в Данилове.



Глава региона добавил, что одним из основных направлений подготовки к новому учебному году остается обеспечение транспортной доступности сельских учебных заведений. В настоящее время парк школьных автобусов составляет 239 транспортных единиц. В 2018 году за счет средств областного бюджета приобретено еще пять.



Большая работа проводится в направлении создания современной цифровой образовательной среды, в частности, детских технопарков. Один из них, в Рыбинске, успешно работает. Ориентировочно через год аналогичная площадка появится в Ярославле. Также создаются специализированные классы, обучение в которых будет осуществляться в тесном взаимодействии с крупными промышленными предприятиями. Уже в этом учебном году в ярославском лицее №86 начнет работу инженерный класс, созданный при поддержке ОАО «Славнефть-ЯНОС». Специализированные классы будут открыты и в Рыбинске при поддержке крупнейшего предприятия города – «ОДК-Сатурн».