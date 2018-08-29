​Специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования провели выездную проверку информации о маслянистых пятнах на поверхности воды и темном налете на берегу на месте впадения реки Печегды в Волгу в районе поселка Константиновского. Обращения от граждан поступили в том числе через аккаунты губернатора Дмитрия Миронова в соцсетях.



Участие в рейде приняли сотрудники филиала центра лабораторных анализов и технических измерений, которые взяли пробы грунта и воды для проведения анализов на предмет загрязнения и выяснения состава данного вещества.



– При обследовании береговой зоны в районе кислогудронных прудов НПЗ имени Менделеева утечек не выявлено, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Проверка по данному факту будет продолжена совместно с региональным управлением Росприроднадзора. Выводы делать пока рано. Результаты анализов проб воды и грунта будут известны в течение 10 рабочих дней.