|Обновленный парк «Солнечный» в селе Туношна стал новой достопримечательностью Ярославского района. На реконструкцию этой общественной территории направлено более 5,5 миллиона рублей. Средства выделены в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».
– Мы приглашаем всех жителей и гостей Туношны посетить наш уютный парк. Он был торжественно открыт на праздничном мероприятии по случаю Дня Ярославского района. В восторге и взрослые, и дети. А ведь на этом месте был пустырь – сложная заболоченная площадка, – рассказала глава Туношенского сельского поселения Наталья Печаткина. – Территорию включили в проект «Решаем вместе!» благодаря инициативе жителей, поддержке спонсоров и местных властей. Эскизы к макету нарисовал местный художник Александр Трофимов.
В 2017 году за счет средств проекта «Решаем вместе!» выполнены работы по планировке территории, обустройству проездов, площадок, водоотводных каналов, смонтированы наружное освещение и детский городок. Преобразования были продолжены, после того как объект стал победителем голосования за общественные территории, состоявшегося в рамках губернаторской программы в марте 2018 года. Свой выбор в пользу этого парка сделали 1413 жителей Туношенского поселения.
Летом в «Солнечном» обустроены пешеходные дорожки, установлены декоративные арки и мостики, около пруда – новая беседка, на детской площадке уложено безопасное резиновое покрытие. Проведено озеленение: посажены цветы, деревья, кустарники, посеян газон.
Программа «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области в течение двух лет по инициативе губернатора Дмитрия Миронова и направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщил глава региона, в следующем году работа будет продолжена. Прием заявок на участие в проекте уже начался.
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