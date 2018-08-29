​В сентябре в регионе пройдет масштабная акция «Живи, лес!», в рамках которой на землях лесного фонда, а также в парках и скверах планируется высадить около 40 тысяч сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород. Участие в работе примут арендаторы участков и добровольцы.



– Сейчас – важный этап подготовки. Специалисты департамента подбирают участки для проведения мероприятий по воспроизводству лесов на неарендованных территориях, – рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Одновременно с этим проводятся мероприятия по обработке почвы, ликвидации сорной растительности, расходующей питательные запасы, необходимые для древесных пород. Предварительная обработка почвы дает возможность преодолеть вымокание саженцев и снижает опасность поражения культур насекомыми-вредителями и патогенными организмами.



Также продолжаются работы по подготовке почвы на площади 250,7 гектара под лесные культуры будущего года и мероприятия по уходу за уже посаженными растениями перед предстоящими зимними холодами на площади 572 гектара.



Первый этап лесовосстановления в регионе был проведен весной, в том числе в рамках всероссийской акции «День посадки леса – 2018». Ее участники высадили более 50 тысяч молодых деревьев хвойных и лиственных пород на площади 26,5 гектара.



В целом с начала года в Ярославской области за счет средств бюджета посадки проведены на площади 521 гектар неарендованных лесных участков. Благодаря тому, что за последние два года в регионе удалось создать полный цикл лесовосстановления, используются сеянцы, выращенные в даниловском и петровском питомниках. Это дешевле и эффективней – саженцы, не подвергающиеся длительной транспортировке, лучше приживаются.