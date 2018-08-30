​Портал «Делаем вместе» становится все более популярным. На данный момент на ресурс уже поступило более пяти тысяч сообщений.



– Портал «Делаем вместе» действует в регионе с октября прошлого года. В этом году мы подписали соглашения о его работе с главами всех муниципальных районов и городских округов, – отметила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Большое преимущество портала в том, что при обращении через него гражданину не требуется разбираться в порядке взаимодействия служб и их зонах ответственности. Система автоматически направит заявку о проблеме нужному адресату, проконтролирует своевременность ответа.



Исходя из открытой статистики, граждан больше всего беспокоят нарушения правил уборки дворов и графика работы общественного транспорта, а также отсутствие уличного освещения.



– Списки категорий и тематик были составлены по результатам опроса жителей региона. Проводился опрос, где выявляли необходимые, – рассказал директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Предложения, которые поступают на ресурс, также учитываются органами власти.



Ресурс уже доказал свою результативность. Например, по результатам отработки поступивших на него обращений изменена схема движения по маршруту №84 в региональном центре: появилась остановка на улице Ярославской, а жителям нескольких сел Большесельского района стало удобней добираться в областную больницу. В Рыбинске в короткие сроки выполнили ямочный ремонт на придомовой территории по проспекту Генерала Батова.



В Дзержинском районе Ярославля после обращения жителей на интерактивный портал «Делаем вместе» решена многолетняя проблема с подвалом. Многие годы люди жаловались на испарения, влажность, неприятный запах, крыс и насекомых, на то, что дверь в помещение не закрывается, но ситуация не менялась.



Справка



Работа портала «Делаем вместе» направлена на выполнение задачи по повышению открытости власти, которая поставлена в стратегии социально-экономического развития региона «10 точек роста», утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым.



Каждый житель области может зайти на ресурс и оставить свое сообщение, благодарность или предложение по 31 тематике и 7 категориям: двор и придомовые территории, ЖКХ, автомобильные дороги, транспорт, безопасность, медицинские учреждения и работа МФЦ.