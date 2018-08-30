​Переславское ОАО «Залесье», специализирующееся на выпуске технических тканей для разных отраслей промышленности, получило больше 36 миллионов рублей субсидий от Министерства промышленности и торговли РФ на развитие производства.



– Одна из наших основных задач сегодня – на таких конкретных примерах, как предприятие «Залесье», показать предпринимательскому сообществу, что, используя механизмы государственной поддержки, можно успешно развивать производство. Тем более что каждый год система поддержки модернизируется, появляются новые структуры и механизмы, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Мы своевременно и подробно информируем предпринимателей об актуальных возможностях. Например, на прошлой неделе состоялась уже вторая за последний месяц встреча с бизнес-сообществом Переславля-Залесского, которая собрала порядка 200 участников. Встреча с предпринимателями прошла и в Ростове. Предприниматели были проинформированы о комплексе мер государственной поддержки, получили ответы на интересующие вопросы о финансовых и нефинансовых инструментах развития бизнеса.



Предприятие является одной из старейших фабрик по производству тканей в России, в этом году отпразднует свое 260-летие. Сегодня компания поставляет свою продукцию по всей стране и в ближнее зарубежье, на производстве трудятся более 200 человек.



За счет субсидирования предприятие сможет погасить часть лизинговых платежей, частично возместить затраты по кредитам на реализацию новых инвестпроектов, техническое перевооружение, закупку оборудования и приобретение сырья.



– В этом году мы уже закупили и установили четыре новых ткацких станка, а также приняли участие в федеральной программе по субсидированию развития производства текстильной и легкой промышленности, – рассказал генеральный директор фабрики Сергей Кирьянов. – Более 36 миллионов рублей субсидий направили на оплату первоначального взноса в размере 30 процентов на приобретение немецкого оборудования. Новая линия по производству нетканого полотна будет запущена до конца года. Я считаю, что предприятие, которое не располагает избыточными средствами, но строит планы на будущее и развивается, обязательно должно знать о таких госпрограммах.