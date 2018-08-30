|30 августа губернатор Дмитрий Миронов принял участие в совещании работников системы образования Ростовского района, которое прошло в Доме культуры поселка Семибратово.
– Перед нами стоит общая важная задача – обеспечить наших детей качественными доступным образованием, – сказал Дмитрий Миронов, открывая мероприятие. – В соответствии с запросами экономики региона мы готовим профессионалов востребованных компетенций. Знаю, что в вашем районе активно внедряют инновации в образовательный процесс. Например, Ростовский колледж отраслевых технологий сейчас выпускает специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства, Ростовский педагогический колледж стал площадкой для обучения преподавателей информационно-компьютерного профиля. Уверен, объединение усилий педагогов, представителей органов власти, научного сообщества, общественности позволит нам вывести ярославское образование на передовые позиции в стране.
Губернатор подчеркнул: поставленных целей не достичь без привлечения в отрасль молодых специалистов. В Ростовском районе в новом году их девять, в целом по региону – более 160.
Особое внимание на совещании было уделено вопросам готовности к 1 сентября. Как отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов, к настоящему моменту процедуру приемки успешно прошли все государственные и муниципальные образовательные организации Ярославской области.
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