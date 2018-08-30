​В регионе продолжаются мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Сегодня ключи от двухкомнатной квартиры получила Анна Съедина. Для ее семьи это долгожданное событие – у них с мужем уже родился второй ребенок. Так совпало, что в день, когда дочке исполнился месяц, они стали новоселами.



Новый многоквартирный дом расположен в Красноперекопском районе города Ярославля. Территория с развитой инфраструктурой – рядом детские сады, школы, спортивный комплекс, магазины.



– Раньше мы ютились в однокомнатной съемной квартире. А тут такой простор! Нам все очень понравилось, – поделилась Анна Съедина. – Светлые комнаты, индивидуальное газовое отопление, двор уютный, кругом зелень, есть детская площадка.



С новосельем семью поздравили сотрудники департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.



– Очень важно, что квартиры, которые предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, приобретаются в новых домах. Большое внимание при этом уделяется качеству жилья, – рассказал заместитель директора департамента Леонид Золотов. – При условии соблюдения всех требований договора найма через 5 лет граждане могут оформить квартиру в собственность.



В целом с начала года детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей предоставлено 104 квартиры по договорам найма. На 2018 – 2020 годы для приобретения квартир для граждан данной категории предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета – порядка 124 миллионов рублей. А также заключены государственные контракты на участие в долевом строительстве на 161 квартиру.



В качестве дополнительной меры поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с января 2014 года предусмотрена компенсация расходов по договору найма жилых помещений до фактического предоставления им жилого помещения.