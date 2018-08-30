|Вопросам обеспечения безопасности при проведении мероприятий 1 сентября, Дня борьбы с терроризмом и единого дня голосования было посвящено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ярославской области, которое 30 августа провел губернатор Дмитрий Миронов.
– В настоящее время оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму на территории региона остается стабильной и контролируемой, предпосылок к совершению терактов в период проведения запланированных мероприятий нет, – сообщил Дмитрий Миронов. – Тем не менее правоохранительным органам необходимо реализовать комплекс предупредительных мер, исключающих возможность любой провокации. Людям должна быть гарантирована безопасность.
Глава региона отметил: необходимо провести комиссионные обследования мест голосования на предмет их антитеррористической защищенности с применением технических средств и служебных собак, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
Особое внимание на заседании рекомендовано было уделить защищенности объектов повышенной опасности и контролю за пребыванием на территории области иностранных граждан и лиц без гражданства, проверке мест компактного проживания и концентрации мигрантов.
Также участники встречи обсудили дополнительные меры по организации деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных районах и городских округах, рассмотрели ход реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и ее распространению посредством современных информационно-коммуникационных технологий.
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