​30 августа заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко провел плановое заседание регионального штаба по прохождению осенне-зимнего периода 2018 – 2018 годов. В работе приняли участие поставщики тепло-, газо-, водо- и энергоресурсов, в режиме видеоконференции – руководители муниципальных образований.



– Работы по подготовке к отопительному сезону находятся в завершающей стадии. По состоянию на 28 августа объекты ЖКХ и коммунальной инфраструктуры готовы к зиме более чем на 85 процентов, и в целом районы с поставленными задачами по подготовке к зиме справляются, – отметил Виталий Ткаченко.



Подробно о вхождении региона в осенне-зимний период доложил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. Он сообщил, что на конец августа готовность жилищного фонда составляет 92,17 процента, объекты социального назначения готовы к зиме на 95,63 процента. До 15 сентября весь жилищный фонд пройдет паспортизацию. Также близится к завершению подготовка котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей.



– Работа ведется планово, и регион готов выполнить все поручения губернатора Дмитрия Миронова по повышению надежности систем жизнеобеспечения и снижению количества технологических нарушений, – сказал Сергей Колесников.



На особом контроле штаба остается подготовка котельных в ряде муниципальных образований, в частности, эксплуатируемых АО «ЯГК». В первую очередь – в селе Купанском, поселке Дубки Переславля-Залесского, а также ООО «Котельная промплощадки» в Ростовском муниципальном районе.



Также под пристальным вниманием вопрос отопления села Мокеиха Некоузского района, где идет строительство новой модульной угольной котельной. Средства на реализацию проекта по поручению главы региона выделены из регионального бюджета. Ввод объекта запланирован на конец октября. Вместе с тем идет работа по обеспечению топливом старой торфяной котельной села.



Котельная в поселке Октябрь Некоузского района передана на обслуживание АО «Яркоммунсервис», которое ведет все необходимые работы по подготовке данного объекта к зиме.