|Три ярославских проекта вошли в шорт-лист финалистов первой всероссийской профессиональной премии «События России». Она направлена на выявление лучших российских туристических практик на профессиональном уровне, содействие их продвижению и развитию, формирование коммуникационной и общественно-профессиональной среды вокруг организаторов проектов и территорий их реализации.
Высокую оценку экспертной комиссии получили:
– Ретроматч (Гаврилов-Ям) – номинация «Культура. Военно-исторические и культурные реконструкции»;
– День рождения Золотого кольца (Ярославль) – номинация «MICE. События деловой направленности в сфере туризма и гостеприимства»;
– Ростовский кремль – номинация «Музеи и музейные комплексы как площадки для проведения событий и привлечения турпотока».
– Два проекта – совершенно новые событийные мероприятия, прошедшие в регионе впервые и сразу показавшие высокий потенциал, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Приятно видеть в списке финалистов и Ростовский кремль, где регулярно проходят крупные события всероссийского и международного уровня.
Всего в шорт-листе 143 проекта в 17 номинациях. Очная презентация финалистов состоится 10 сентября в Москве. Церемония награждения победителей пройдет 12 сентября в рамках международной выставки «Отдых».
Справка
Премия «События России» учреждена НАСТ как первая профессиональная отраслевая награда в сфере событийного туризма, присуждаемая по итогам открытого конкурса идей, проектов и проведенных событий.
Важным отличием премии от других конкурсов является концепция профессионализма в формировании экспертных советов, критериев оценки и образовательно-консалтинговой программы для авторов конкурсных проектов.
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