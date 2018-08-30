​Тридцатитысячным младенцем, появившимся на свет в областном перинатальном центре с момента открытия, стала долгожданная дочка Ирины и Андрея Васильевых из Углича. Малышка весом 3 килограмма 600 граммов и ростом 52 сантиметра родилась 30 августа утром в 9.37.



Маму с дочкой сегодня поздравили заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев, директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев и руководитель медучреждения Сергей Кирдянов.



– От всей души поздравляю родителей с рождением малышки, а сотрудникам центра хочу пожелать в ближайшем будущем принять 40-тысячного ребенка, – сказал Игорь Селезнев. – Сегодня у данного медицинского учреждения есть все необходимое, чтобы оказывать высокотехнологичную акушерско-гинекологическую помощь пациенткам из высокой группы риска.



Маме торжественно вручили цветы, памятный подарок и сертификат областного перинатального центра, подтверждающий, что девочка – «юбилейный», 30-тысячный ребенок. Ирина Васильева призналась, что для нее эта новость стала неожиданной, но приятной.



– У нас уже есть старшая дочка, ей 15 лет, и мы долго шли к этому моменту – рождению второго ребенка, – сказала она. – В перинатальный центр я попала по направлению, проходила здесь обследование. Спасибо всему персоналу за их работу.



Ежегодно в перинатальном центре рождаются более 4 тысяч детей. Медицинское учреждение оборудовано необходимой современной техникой. В этом году, по словам Сергея Кирдянова, при поддержке Правительства области и фонда обязательного медицинского страхования приобретены новый ультразвуковой аппарат и современная система искусственной вентиляции легких.



– С этого года вопросам детства и родовспоможения в регионе уделяется особое внимание. Благодаря губернатору Дмитрию Миронову на эти цели получены 100 миллионов рублей, которые уже доведены до лечебных учреждений детской отрасли, – рассказал Руслан Саитгареев. – Средства пойдут на укрепление материально-технической базы, а также на покупку современного медоборудования. В 2019 и 2020 годах на эти цели будет выделено порядка 100 миллионов рублей.



Справка



Областной перинатальный центр открыт 12 июля 2011 года.



Учреждение является главным звеном в трехуровневой системе оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и детям. На первом уровне необходимую помощь беременным с низкой степенью акушерского и перинатального риска оказывают центральные районные больницы, на втором – беременным со средней степенью риска – межмуниципальные центры и городские родильные дома, а высокотехнологичная акушерско-гинекологическая и неонатальная помощь пациенткам с высокой степенью риска оказывается на уровне областного перинатального центра.



Клиника имеет межрегиональное значение.