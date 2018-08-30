​30 августа губернатор Дмитрий Миронов встретился с серебряной медалисткой XVII Всекитайской женской математической олимпиады, ученицей 11-го класса ярославской школы №58 Екатериной Кочетковой.



Глава региона поздравил Екатерину с призовым местом на международном математическом турнире и пожелал не останавливаться на достигнутых результатах, продолжать свое развитие.



– Именно такие девушки, как ты, символизируют нашу талантливую, одаренную молодежь, которой мы очень гордимся, – отметил Дмитрий Миронов. – Правительство Ярославской области сегодня возлагает на талантливых молодых людей большие надежды. Ведь без высококвалифицированных математиков и инженеров невозможно решение многих задач, а значит, и укрепление нашей страны на лидирующих позициях мировой арены. Для нас крайне важно, чтобы одаренные дети, вырастая, оставались в родном регионе. Мы со своей стороны будем вас поддерживать и помогать.



Ярославна Екатерина Кочеткова впервые участвовала во Всекитайской олимпиаде в составе российской сборной. На соревнованиях свои способности показали 148 сильнейших девушек-математиков из Китая, Сингапура, Гонконга, Макао, России. В течение двух туров команды должны были решить восемь задач. Наши девушки выиграли две золотые и две серебряные медали.



Это не первая победа ярославских школьниц на Всекитайской математической олимпиаде. В 2014 году Надежда Власова завоевала золотую медаль, Татьяна Моисеева – серебряную. В 2015-м Татьяна Моисеева подтвердила вновь свой результат, а ярославна Александра Сонина также заняла второе место.



Подготовка школьников ведется на базе Ярославского центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании совместно с учеными ЯрГУ им. П.Г. Демидова в рамках реализации регионального проекта «Ярославская математическая школа».