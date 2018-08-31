​31 августа в Правительстве области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеринарного работника. Коллег с профессиональным праздником поздравил директор департамента ветеринарии, главный государственный ветеринарный инспектор региона Александр Чавгун.



– Ветеринарная служба Ярославской области – в числе лучших в России. Она не такая уж многочисленная, но со всеми поставленными задачами справляется эффективно, – сказал Александр Чавгун. – Своим ежедневным трудом вы обеспечиваете охрану здоровья животных и стоите на страже здоровья людей. Благополучия и успешной работы!



Лучшим работникам ветеринарной службы Александр Чавгун вручил благодарности Министерства сельского хозяйства РФ. Медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» отмечена руководитель Ростовской межрайонной ветеринарной лаборатории Людмила Лисовская.



С поздравлением также выступил директор департамента АПК и потребительского рынка Евгений Вишневский. Он вручил шести специалистам почетные грамоты губернатора Ярославской области за высокие профессиональные достижения.



– Сегодня в Ярославской области благополучная эпизоотическая обстановка, несмотря на то, что в соседних регионах сохраняются очаги опасных заболеваний у животных. Очень важна ваша роль в контроле за качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции, – отметил Евгений Вишневский. – Спасибо вам за ваш труд!



Справка



Формирование ветеринарной службы в Ярославской губернии началось с 1897 года. С 2012 года ветеринарная служба стала самостоятельным органом исполнительной власти в лице департамента ветеринарии Ярославской области. Ведомство выполняет свои функции самостоятельно и при помощи подведомственных госучреждений: ГБУ ЯО «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» и ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория».



Государственный ветеринарный надзор, осуществляемый строго в соответствии с требованиями законодательства о защите прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, является главным направлением деятельности службы.