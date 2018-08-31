|27 сентября в Правительстве Ярославской области пройдет конференция для заказчиков и поставщиков на тему «Эффективные закупки».
Организатором мероприятия выступает региональный департамент государственного заказа. К участию приглашаются контрактные управляющие, руководители и сотрудники контрактных служб, а также поставщики Ярославской области.
Темы для выступлений: независимая экспертиза, предусмотренная федеральным законом №44-ФЗ, построение и организация эффективной системы закупочного процесса государственного (муниципального) заказчика, обзор бесплатных интернет-ресурсов для контрактных управляющих.
В программе также награждение победителей областного конкурса «Лучший специалист в сфере закупок» и презентация системы оповещения поставщиков.
Справка
Информацию об участниках региональной конференции необходимо направить в департамент государственного заказа Ярославской области:
– для представителей органов исполнительной власти области, структурного подразделения Правительства области, подведомственных учреждений, муниципальных районов и городских округов – не позднее 10 сентября 2018 года на электронный адрес: lebedevayu@yarregion.ru;
– для поставщиков Ярославской области – не позднее 14 сентября 2018 года на электронный адрес: zdobnova@yarregion.ru.
По вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться по телефону (4852) 78-62-26.
Программа конференции
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