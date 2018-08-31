​Более 360 тонн нефтяного сырья было переработано за год работы завода имени Д.И. Менделеева в поселке Константиновском.



Запуск производственного цикла на старейшем в России градообразующем предприятии по нефтепереработке стал возможен благодаря вмешательству в ситуацию Правительства региона. В ноябре 2016 года представители НПЗ имени Менделеева обратились к губернатору Дмитрию Миронову с просьбой помочь восстановить завод, который к тому времени находился в банкротном состоянии. В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Правительством Ярославской области и акционером завода Московским кредитным банком об инвестировании в развитие производства 4,5 миллиарда рублей.



– За прошедший год предприятие не только возобновило свою деятельность после двухлетнего вынужденного простоя, но и поступательно развивается и уверенно смотрит в будущее, – сказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Участие губернатора, регионального Правительства в судьбе завода позволило сохранить рабочие места, погасить всю задолженность по заработной плате, строить планы по развитию производственных мощностей.



В прошлом году для восстановления работоспособности предприятия были проведены масштабные работы по ремонту оборудования технологической установки первичной переработки нефти, товарно-сырьевого цеха, центральной производственной котельной. Приведены в порядок 2-й и 3-й резервуарные парки, трубопроводы, эстакады слива сырья и налива готовой продукции. На заводе успешно проведена экспертиза промышленной безопасности технологического оборудования. В сентябре состоится запуск вакуумного блока установки первичной переработки нефти.



В ближайшее время будут возобновлены работы по строительству причала для слива-налива нефтепродуктов в танкеры класса «Волгонефть», что позволит нарастить объемы поставок нефтяного сырья и получить больший экономический эффект от реализации готовой продукции. С целью увеличения грузооборота железнодорожных вагонов завод приступил к ремонту железнодорожных путей. Создана рабочая группа для разработки программы возобновления производства масел, смазок и присадок.



– На первом этапе планируется восстановление производства моторных и гидравлических масел, а также фасовка масла в бочки, – сообщил и. о. директора предприятия Алексей Гоцанюк. – В перспективе будет разработана комплексная программа по внедрению новых технологий для утилизации продуктов переработки, переработки отработанных масел и получения присадок к смазочным материалам, а также битумных материалов из нефти. Развивая производство, мы не забываем о благоустройстве территории, уделяем внимание вопросам социального характера.



Одновременно с запуском основного производства была отремонтирована и возобновила работу заводская столовая, в которой комплексные обеды для работников бесплатны. Осуществляется доставка персонала на предприятие за счет средств завода. С первого июня этого года продлено действие текущего коллективного договора, проведена индексация заработной платы. В летний период были приобретены путевки детям работников предприятия в оздоровительные лагеря.



В следующем году завод отпразднует свое 140-летие.