​В Ярославской области впервые проводится конкурс среди лесничеств на звание лучшего. Мероприятие организовано в целях создания комфортной среды для трудовой деятельности их работников и условий для проведения занятий с воспитанниками школьных лесничеств.



Прием заявок на участие в конкурсе завершен. На победу претендуют 15 лесничеств. Каждое разработало и реализовало проект по благоустройству своей территории. На следующей неделе члены жюри проведут комиссионные объезды лесничеств, оценят проделанную работу и подведут итоги конкурса.



– Особое внимание будет уделено организации зон отдыха, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Благоустройство и озеленение сделают дворовую территорию уютной, функциональной и комфортной.



Награждение победителей конкурса пройдет в сентябре в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню работников лесного хозяйства.