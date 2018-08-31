​31 августа на заседании рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений под руководством заместителя председателя Правительства Ярославской области Романа Колесова были проанализированы результаты муниципального земельного контроля в регионе.



– Мониторинг и анализ проблемных зон в рамках деятельности рабочей группы обеспечивают реализацию единой земельной политики в регионе и дают возможность предотвращать и пресекать нарушения действующего законодательства в этой сфере, – подчеркнул Роман Колесов. – Во всех муниципальных образованиях должно быть четкое понимание важности качественного проведения контрольных мероприятий. Мы должны выявлять все случаи нецелевого использования земли.



С начала года в области проведено уже более тысячи проверок, выявлено 306 нарушений. Собственникам выданы предписания, материалы направлены в органы госземнадзора для принятия соответствующих мер. Наложено штрафов на сумму около 1,5 миллиона рублей.



В рамках заседания были рассмотрены проекты по проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, изменению вида разрешенного использования земли. По итогам анализа представленных материалов три проекта из восьми были согласованы.



– Совместно с представителями региональных и федеральных органов исполнительной власти мы находим варианты решений спорных вопросов и нестандартных ситуаций в рамках правового поля, – рассказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Все свои рекомендации мы направляем в районы, городские округа и городские поселения для применения в дальнейшей работе.