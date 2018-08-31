​Уважаемые работники нефтегазового комплекса! Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ярославская область была и остается одним из центров отечественной нефтегазовой промышленности.

Благодаря вашему ответственному, самоотверженному труду обеспечивается устойчивая работа топливно-энергетического комплекса, транспортной системы, создаются условия для реализации многих государственных программ и национальных проектов.

Инновационный подход, использование современных технологий и преданность делу ярославских тружеников выступают залогом успешного решения всех производственных задач, устойчивого развития предприятий отрасли.

Желаю вам успехов и новых достижений, здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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