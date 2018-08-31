​Уважаемые работники нефтегазового комплекса! Дорогие ветераны отрасли!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Ярославская область была и остается одним из центров отечественной нефтегазовой промышленности.



Благодаря вашему ответственному, самоотверженному труду обеспечивается устойчивая работа топливно-энергетического комплекса, транспортной системы, создаются условия для реализации многих государственных программ и национальных проектов.



Инновационный подход, использование современных технологий и преданность делу ярославских тружеников выступают залогом успешного решения всех производственных задач, устойчивого развития предприятий отрасли.



Желаю вам успехов и новых достижений, здоровья, счастья и благополучия!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов