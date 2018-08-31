​Уважаемые ярославцы!



2 сентября 1945 года была поставлена точка во Второй мировой войне, самой страшной и кровопролитной в истории человечества. Это светлая и одновременно скорбная дата для нашей страны и для всего международного сообщества.



Очень важно, чтобы мы никогда не забывали, какой ценой достался мир поколению победителей.



Мы склоняем головы в знак памяти о миллионах жертв и героях, павших на полях сражений.



Искренняя благодарность ветеранам за самоотверженность, любовь к Родине и созидательный труд в послевоенные годы.



Желаю всем жителям Ярославской области взаимопонимания и согласия, благополучия и мира!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов