|Уважаемые ярославцы!
2 сентября 1945 года была поставлена точка во Второй мировой войне, самой страшной и кровопролитной в истории человечества. Это светлая и одновременно скорбная дата для нашей страны и для всего международного сообщества.
Очень важно, чтобы мы никогда не забывали, какой ценой достался мир поколению победителей.
Мы склоняем головы в знак памяти о миллионах жертв и героях, павших на полях сражений.
Искренняя благодарность ветеранам за самоотверженность, любовь к Родине и созидательный труд в послевоенные годы.
Желаю всем жителям Ярославской области взаимопонимания и согласия, благополучия и мира!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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