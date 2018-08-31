|Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты! Уважаемые родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Этот светлый и волнующий праздник объединяет многие поколения людей.
Знания – это основа любого развития, успешной карьеры и благополучной жизни. Сегодня, в век высоких технологий, мобильности и конкуренции, они особенно важны для личностного и профессионального роста. Образованные, высоконравственные, патриотичные и духовно развитые люди – богатство любой нации.
Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной позиции педагогического сообщества региона созданы все условия для получения детьми качественного образования. 1 сентября в Ярославской области вновь откроют свои двери 383 школы. За парты сядут более 130 тысяч учеников, и среди них 13 тысяч первоклассников.
Искренне желаю всем учащимся Ярославской области независимо от возраста терпения, усидчивости и неугасающего интереса к постижению нового, неизведанного.
Особые поздравления учителям и родителям. Вашей ответственностью, кропотливым трудом, ежедневной заботой и вниманием, направленным к каждому ребенку, создается потенциал городов, районов, области и России в целом.
Пусть этот учебный год станет для всех отправной точкой к покорению новых вершин!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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