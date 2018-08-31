​Уважаемые жители Ярославской области!



В День солидарности в борьбе с терроризмом мы с особой скорбью вспоминаем трагические события 1 – 3 сентября 2004 года в городе Беслане. Захват школы привел к гибели 333 человек, больше половины из них – дети. Это чудовищное преступление всколыхнуло российское общество, сплотило его перед лицом общего горя и общей беды.



Терроризм остается одним из главных вызовов современности. В разных уголках мира, прикрываясь высокими идеалами, преступники устраивают варварские акции насилия, сеют страх и смерть.



Только объединившись вокруг общих культурных ценностей, проявив взаимопонимание, обеспечив взаимную поддержку, мы поможем государству эффективно противостоять эпидемии терроризма, предотвратить новые жертвы, обеспечить безопасность.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов