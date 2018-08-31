|Уважаемые жители Ярославской области!
В День солидарности в борьбе с терроризмом мы с особой скорбью вспоминаем трагические события 1 – 3 сентября 2004 года в городе Беслане. Захват школы привел к гибели 333 человек, больше половины из них – дети. Это чудовищное преступление всколыхнуло российское общество, сплотило его перед лицом общего горя и общей беды.
Терроризм остается одним из главных вызовов современности. В разных уголках мира, прикрываясь высокими идеалами, преступники устраивают варварские акции насилия, сеют страх и смерть.
Только объединившись вокруг общих культурных ценностей, проявив взаимопонимание, обеспечив взаимную поддержку, мы поможем государству эффективно противостоять эпидемии терроризма, предотвратить новые жертвы, обеспечить безопасность.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:30
29 просмотров
2018.08.31 Дмитрий Степаненко проинспектировал качество ремонтных работ на проспекте Авиаторов в Ярославле2018.08.31 Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Днем знаний 2018.08.31 Обращение губернатора в связи с памятной датой – Днем окончания Второй мировой войны2018.08.31 Поздравление Дмитрия Миронова с Днем работников нефтяной и газовой промышленности 2018.08.31 Штрафы за нецелевое использование земель составили 1,5 миллиона рублей