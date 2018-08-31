Сегодня по поручению главы региона Дмитрия Миронова ход ремонтных работ на проспекте Авиаторов в Ярославле проинспектировал председатель областного Правительства Дмитрий Степаненко. Вместе с ним на место выехали директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев и представитель подрядчика, заместитель генерального директора АО «Группа компаний ЕКС» Алексей Новиков.



Ремонт проспекта идет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая протяженность объекта составляет 3,3 километра.



– Глава региона Дмитрий Миронов поручил усилить контроль за работой подрядчика, – сообщил Дмитрий Степаненко. – По качеству ремонта двух участков ранее, напомню, возникли нарекания. Укладку выравнивающей смеси рабочие произвели с технологическими нарушениями. Это подтвердили и анализы забранных проб. И сегодня мы видим, что нарушения, допущенные в ходе работ, устранены. Любой подрядчик должен нести ответственность за качество ремонта и оперативно устранять недостатки, которые были замечены.



Председатель регионального правительства еще раз обратил внимание на важность соблюдения сроков выполнения работ и их качество, поскольку проспект Авиаторов – один из знаковых объектов городской части федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Полностью завершить работы на проспекте Авиаторов подрядная организация должна до 10 октября.



– На данный момент установлен практически весь бортовой камень, уложен нижний слой асфальтового покрытия почти во всей правой стороне дороги, – рассказал Алексей Новиков. – Финишным слоем покрыто более одного километра. Надеемся, что погода позволит уложить основной слой до 16 сентября. И до конца месяца закончим с тротуарами. Останется только работа по знакам и по ограждению.



Сил и средств для того, чтобы уложиться в срок, достаточно, подтвердил представитель подрядной организации.



Всего в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью более 81 километра.