​1 сентября глава региона Дмитрий Миронов посетил традиционную праздничную линейку в ярославской школе №43. В День знаний здесь было торжественно открыто новое учебное здание.



– Дорогие ученики, уважаемые педагоги и родители, сегодня в День знаний мы открываем новый учебный корпус, оснащенный самым современным оборудованием, – сказал Дмитрий Миронов. – В нем есть все, чтобы сделать образовательный процесс интересным и комфортным: актовый зал, столовая, медпункт, мастерские и учебные классы, в которых смогут заниматься почти двести учащихся.



Директор школы Майя Борецкая поблагодарила главу региона за содействие в решении вопроса со строительством дополнительного здания.



– Надеюсь, комфортные современные условия помогут нашим ученикам получать знания, а учителям будет очень приятно преподавать и вместе с ребятами и их родителями реализовывать различные инновационные проекты, – сказала она.



Дмитрий Миронов проводил первоклассников на их первый урок. Затем вместе с руководством школы губернатор осмотрел помещения нового корпуса. Его общая площадь – более 4,5 тысячи квадратных метров. Он соединен с основным зданием двухуровневым теплым переходом.



Стоимость строительства составила около 190 миллионов рублей. Большая часть средств, почти 120 миллионов, выделена из федерального бюджета. Введение нового здания позволит организовать процесс обучения в одну смену. Ликвидацию вечерних смен для учащихся, напомним, Президент России Владимир Путин обозначил в качестве приоритетной задачи.



В этом году ремонт был проведен и в старом здании школы: три помещения переоборудованы под классы начальной школы, отремонтированы лестницы.



Дмитрий Миронов вручил школе подарок – сертификат на учебники по немецкому языку.



В этот день для школьников старших классов прошел урок лидерства. Его провел финалист ежегодного конкурса «Лидеры России» Николай Сивак – выпускник 43-й школы, директор кластера медицинских бизнесов компании в РФ и СНГ ООО «Филипс».



Справка



Новый учебный год в Ярославской области начался сегодня для 70 тысяч дошкольников, 130 тысяч школьников, 25 тысяч учащихся учреждений профессионального образования, а также для 21 тысячи педагогических работников. Все 937 государственных и муниципальных образовательных организаций региона успешно прошли процедуру приемки.