|1 сентября на базе лицея №86 в Ярославле начал работать инженерный «ЯНОС-класс». В праздничный день с его учениками встретился губернатор Дмитрий Миронов. В торжественном мероприятии также принял участие генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.
Возможность учиться в «ЯНОС-классе» с углубленным изучением химии, математики и физики получили 30 десятиклассников из Ярославля и Ярославского района. Ребята, которые осознанно выбрали для себя профессию инженера, прошли индивидуальный отбор.
– Поздравляю вас с Днем знаний, с тем, что вы прошли отбор в инженерный класс лицея и у вас есть такая возможность – получать углубленное техническое образование, – сказал Дмитрий Миронов. – Создание «ЯНОС-класса» – это огромный толчок для развития инженерных специальностей, для развития нашей Ярославской области.
Решение о создании специализированного профильного класса было принято в начале года. В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и компанией «Славнефть-ЯНОС» на реализацию проекта выделено порядка 5 миллионов рублей. На эти средства выполнен ремонт помещений, закуплены современное оборудование для проектной лаборатории, цифровая химическая лаборатория, 3D-сканер, фрезерный и гравировальный станки, интерактивный дисплей, 15 ноутбуков.
– Когда мы учились, даже совсем недавно, лет 20 назад, у нас такого не было, – отметил, приветствуя учащихся Николай Карпов. – Дерзайте! Обучайтесь! Жду вас всех у нас на предприятии!
В инженерном классе будут работать 17 лучших учителей лицея, из них девять – педагоги высшей квалификационной категории и восемь – первой. Заведующий проектной лабораторией и учитель технологии и технического черчения Антон Петров является получателем единовременной премии губернатора Ярославской области как педагог-наставник одаренных детей.
Ученики инженерного «ЯНОС-класса» смогут выполнять проектные и научно-исследовательские работы в проектной лаборатории лицея с использованием передовых технологий и современного высокотехнологичного оборудования, представлять и защищать проекты на инженерных, технических и естественно-научных олимпиадах, конференциях и форумах муниципального, регионального и всероссийского уровней, региональном чемпионате «Молодые профессионалы Ярославской области (WorldSkills Russia)».
– Развитию системы образования в направлении ранней профориентации школьников уделяется особое внимание, с учетом промышленного потенциала нашего региона, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Лучшие выпускники инженерного класса, продолжившие среднее и высшее профессиональное обучение по специальностям, востребованным на предприятии, смогут воспользоваться первоочередным правом трудоустройства в ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 12:15
27 просмотров
2018.09.01 В Параде Российского студенчества приняли участие более 5000 учащихся Ярославской области2018.09.01 Дмитрий Миронов принял участие в торжественном открытии нового корпуса школы №43 Ярославля 2018.08.31 Дмитрий Степаненко проинспектировал качество ремонтных работ на проспекте Авиаторов в Ярославле2018.08.31 Обращение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом 2018.08.31 Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Днем знаний