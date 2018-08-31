​1 сентября на базе лицея №86 в Ярославле начал работать инженерный «ЯНОС-класс». В праздничный день с его учениками встретился губернатор Дмитрий Миронов. В торжественном мероприятии также принял участие генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов.



Возможность учиться в «ЯНОС-классе» с углубленным изучением химии, математики и физики получили 30 десятиклассников из Ярославля и Ярославского района. Ребята, которые осознанно выбрали для себя профессию инженера, прошли индивидуальный отбор.



– Поздравляю вас с Днем знаний, с тем, что вы прошли отбор в инженерный класс лицея и у вас есть такая возможность – получать углубленное техническое образование, – сказал Дмитрий Миронов. – Создание «ЯНОС-класса» – это огромный толчок для развития инженерных специальностей, для развития нашей Ярославской области.



Решение о создании специализированного профильного класса было принято в начале года. В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и компанией «Славнефть-ЯНОС» на реализацию проекта выделено порядка 5 миллионов рублей. На эти средства выполнен ремонт помещений, закуплены современное оборудование для проектной лаборатории, цифровая химическая лаборатория, 3D-сканер, фрезерный и гравировальный станки, интерактивный дисплей, 15 ноутбуков.



– Когда мы учились, даже совсем недавно, лет 20 назад, у нас такого не было, – отметил, приветствуя учащихся Николай Карпов. – Дерзайте! Обучайтесь! Жду вас всех у нас на предприятии!



В инженерном классе будут работать 17 лучших учителей лицея, из них девять – педагоги высшей квалификационной категории и восемь – первой. Заведующий проектной лабораторией и учитель технологии и технического черчения Антон Петров является получателем единовременной премии губернатора Ярославской области как педагог-наставник одаренных детей.



Ученики инженерного «ЯНОС-класса» смогут выполнять проектные и научно-исследовательские работы в проектной лаборатории лицея с использованием передовых технологий и современного высокотехнологичного оборудования, представлять и защищать проекты на инженерных, технических и естественно-научных олимпиадах, конференциях и форумах муниципального, регионального и всероссийского уровней, региональном чемпионате «Молодые профессионалы Ярославской области (WorldSkills Russia)».



– Развитию системы образования в направлении ранней профориентации школьников уделяется особое внимание, с учетом промышленного потенциала нашего региона, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Лучшие выпускники инженерного класса, продолжившие среднее и высшее профессиональное обучение по специальностям, востребованным на предприятии, смогут воспользоваться первоочередным правом трудоустройства в ОАО «Славнефть-ЯНОС».