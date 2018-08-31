​В День знаний на ставший уже традиционным Парад Российского студенчества в Ярославле вышли более пяти тысяч учащихся учреждений профессионального и высшего образования региона. Студенты  с представителями Правительства области прошли колонной от стадиона «Спартаковец» к Советской площади.

В нашей области студенческий парад прошел уже в третий раз. На главной площади города участников торжественного шествия приветствовал руководитель аппарата Губернатора Кирилл Сорокин.

– Правительство области делает все возможное, чтобы процесс вашего обучения был комфортным и, конечно же, эффективным, – подчеркнул он. –Так, одним из самых приоритетных направлений в Ярославской области является развитие промышленности, и  мы выстраиваем тесное взаимодействие между ведущими предприятиями и учебными заведениями, открывая новые образовательные программы и новые специальности, чтобы максимально трудоустроить выпускников в родном регионе и подарить им уверенность в завтрашнем дне.

На церемонии посвящения в студенты ярославские первокурсники дали торжественную клятву и отпустили в небо воздушные шары. Продолжила праздник развлекательная программа с конкурсами, а завершились мероприятия выступлением  группы «Нервы».

Справка

Первый Парад студенчества состоялся в Москве в 2002 году и на протяжении 12 лет проводился в столице нашей родины, ежегодно собирая более 45 тысяч первокурсников. Постепенно Парад Студенчества стал распространяться и в регионах.

В Ярославле главное студенческое шествие впервые было организовано в 2016 году. Тогда в нем приняли участие около 1500 учащихся.

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