|В День знаний на ставший уже традиционным Парад Российского студенчества в Ярославле вышли более пяти тысяч учащихся учреждений профессионального и высшего образования региона. Студенты с представителями Правительства области прошли колонной от стадиона «Спартаковец» к Советской площади.
В нашей области студенческий парад прошел уже в третий раз. На главной площади города участников торжественного шествия приветствовал руководитель аппарата Губернатора Кирилл Сорокин.
– Правительство области делает все возможное, чтобы процесс вашего обучения был комфортным и, конечно же, эффективным, – подчеркнул он. –Так, одним из самых приоритетных направлений в Ярославской области является развитие промышленности, и мы выстраиваем тесное взаимодействие между ведущими предприятиями и учебными заведениями, открывая новые образовательные программы и новые специальности, чтобы максимально трудоустроить выпускников в родном регионе и подарить им уверенность в завтрашнем дне.
На церемонии посвящения в студенты ярославские первокурсники дали торжественную клятву и отпустили в небо воздушные шары. Продолжила праздник развлекательная программа с конкурсами, а завершились мероприятия выступлением группы «Нервы».
Справка
Первый Парад студенчества состоялся в Москве в 2002 году и на протяжении 12 лет проводился в столице нашей родины, ежегодно собирая более 45 тысяч первокурсников. Постепенно Парад Студенчества стал распространяться и в регионах.
В Ярославле главное студенческое шествие впервые было организовано в 2016 году. Тогда в нем приняли участие около 1500 учащихся.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 14:15
24 просмотров
2018.09.01 Дмитрий Миронов поздравил учеников инженерного «ЯНОС-класса» с началом учебного года2018.09.01 Дмитрий Миронов принял участие в торжественном открытии нового корпуса школы №43 Ярославля 2018.08.31 Дмитрий Степаненко проинспектировал качество ремонтных работ на проспекте Авиаторов в Ярославле2018.08.31 Обращение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом 2018.08.31 Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Днем знаний