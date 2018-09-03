​2 сентября в Ярославле матчем «Локомотива» и омского «Авангарда» открылся новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Команду и болельщиков со стартом очередного чемпионата поздравил губернатор Дмитрий Миронов.



- Не сомневаюсь, что «Локомотив» покажет в этом сезоне отличную игру и будет бороться за самые высокие места, - отметил Дмитрий Миронов. - У команды для этого есть всё. И самое главное - преданные болельщики, для многих из которых хоккей уже давно стал частью жизни. Всем желаю побольше ярких эмоций и побед любимой команды. Вперед, «Локо»!



С напутственным словом выступили генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и президент хоккейного клуба «Локомотив» Юрий Яковлев.



–Ярославль и Локомотив неразрывно связаны, – подчеркнул Олег Белозеров. – Наша команда представляет достойно железнодорожников на всех турнирах. Российские железные дороги поддерживают команду, и особенно поддерживают молодежь. И очень приятно, что наш молодежный состав завоевал Кубок Харламова и Кубок мира.



– Уверен, наша команда покажет в сегодняшней игре и в целом в сезоне настоящий хоккей, настоящий искрометный хоккей, – сказал Юрий Яковлев.



Также перед началом матча Дмитрий Миронов, Олег Белозеров и Юрий Яковлев посетили многофункциональный спортивный комплекс «Локомотив», где встретились с хоккеистами молодежной команды «Локо». Участники встречи поздравили игроков и тренерский штаб с победой на Кубке мира среди молодежных команд, который завершился 26 августа в Сочи.