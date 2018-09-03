​В преддверии отопительного сезона состоялась комплексная проверка котельной села Мокеиха Некоузского района. Участие в мероприятии приняли директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников, советник губернатора Максим Васильков, глава администрации Некоузского муниципального района Сергей Некрутов, а также представители АО «Яркоммунсервис», принявшего на себя обязательства по обслуживанию данного объекта.



Вопрос теплоснабжения села Мокеиха по поручению губернатора Дмитрия Миронова находится под особым контролем, так как ранее здесь возникали проблемы.



Осенне-зимний сезон 2018 – 2019 годов Мокеиха начнет с использования мощностей старой котельной, работающей на торфе, а с октября здесь будет введен в строй новый объект – современный, модульный, работающий на угле.



– Для того чтобы переход прошел без срывов, старая котельная отремонтирована, решен вопрос с топливом: оно будет завезено до 10 сентября, – сообщил Сергей Колесников. – Параллельно с этим шли мероприятия по подготовке площадки для монтажа новой котельной. В ближайшее время представители администрации Некоузского района и АО «Яркоммунсервис» выедут на завод-изготовитель, чтобы лично убедиться в том, что работа идет по графику, и проверить комплектацию.



Новая котельная будет расположена рядом со старой – это позволило минимизировать строительство дополнительных тепловых сетей и не менять гидравлическую схему поселка. Первое оборудование с завода сюда начнет поступать 10 сентября, а к 24 октября новый объект будет полностью смонтирован.



– На сегодняшний день сделано все возможное, чтобы отопительный сезон в Мокеихе прошел в штатном режиме, – подчеркнул Сергей Некрутов. – Бесперебойное теплоснабжение для села очень важно, поскольку здесь проживают 700 человек, работают детский сад и школа. Мы очень рады, что вскоре у нас появится не просто новая, а современная – экономичная и энергоэффективная котельная.



В завершение комиссионной проверки на базе Мокеевской средней школы было проведено оперативное совещание, в ходе которого озвучены данные по готовности Некоузского муниципального района к зиме.



– На сегодняшний момент завершились работы на 28 из 30 котельных, расположенных в районе, – доложил Сергей Некрутов. – На заключительном этапе – работы по подготовке котельных в селах Мокеиха и Октябрь. Подготовка жилищного фонда к зиме находится на уровне 91 процента, объектов образования – на 100 процентов, готовность тепловых сетей составляет 96 процентов.