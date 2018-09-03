​«Первый маркет местной еды», который 1 – 2 сентября работал на Первомайском бульваре в Ярославле, посетили порядка 18 тысяч человек. Участие в городском празднике приняли более 20 гастроэнтузиастов, кафе и ресторанов, а также ремесленные мастерские.



– Событие интересное, на бульваре царила гостеприимная атмосфера, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Можно констатировать, что формат стритфуда в Ярославле прижился и развивается. Город становится площадкой для гастрономической реконструкции блюд и рецептов традиционной кухни.



Свою продукцию гостям фестиваля предлагали производители из Ярославского и соседних регионов. В числе оригинальных решений – спиральные чипсы из брейтовской картошки, жареное мороженое, а также кулинарный шалфей в кляре – его выращивают в Переславском районе у стен Никитского монастыря.



Ярким событием «Маркета местной еды» стала общественная дегустация брейтовского пирога. Выпечка приготовлена по старинному рецепту, восстановленному по воспоминаниям старожилов и архивным записям.



Кроме того, все желающие могли принять участие в варке варенья из яблок и брусники по ярославскому рецепту.



В программу фестиваля также были включены лекторий и экскурсия по историческому центру Ярославля.



– Первый опыт организации гастрономического фестиваля как самостоятельного городского праздника мы считаем успешным, – рассказала организатор события Наталья Чагина. – Будем развивать маркет и с его помощью продвигать качественную продукцию регионального производства. Важной особенностью фестиваля также станет формирование уникальной гастрономической специфики Ярославской области.